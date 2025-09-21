Decaro invita i pugliesi a costruire insieme il programma per la Puglia 2030

TARANTO – Antonio Decaro, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Puglia, ha lanciato un invito a tutti i cittadini pugliesi a partecipare a una giornata di incontro e confronto per contribuire alla definizione del programma di governo per i prossimi cinque anni. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, dalle ore 10, presso il centro congressi della Fiera del Levante di Bari.

L’iniziativa, aperta a tutti, prevede la possibilità di iscriversi a diversi “luoghi tematici” tramite il sito decaro2025.it/tavoli, dove sarà possibile approfondire questioni specifiche e proporre idee concrete per lo sviluppo della regione.

“Dopo settimane di ascolto e confronto con associazioni di categoria, sindacati e referenti delle liste della coalizione – ha spiegato Decaro – è giusto ascoltare la voce dei pugliesi, chi vive quotidianamente la nostra regione, chi ha problemi, sogni o proposte per migliorare la vita delle persone. Il programma che presenteremo non sarà un libro dei sogni, ma un insieme di misure realizzabili, misurabili e verificabili, su cui costruiremo la nostra campagna elettorale”.

Decaro ha sottolineato l’importanza di coinvolgere anche sindaci, presidenti di provincia e ulteriori associazioni economiche nei prossimi giorni, per elaborare una sintesi che unisca i contributi dei cittadini a quelli della coalizione.

Il candidato ha infine ricordato l’impegno della coalizione negli ultimi venti anni per cambiare la Puglia e ha invitato i pugliesi a continuare a sostenere il percorso di sviluppo e innovazione della regione.