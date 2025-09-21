Brindisi, incidente nella notte: tre persone coinvolte in auto

BRINDISI – Grave incidente stradale nella notte a Brindisi, all’incrocio tra viale San Giovanni Bosco e via Solferino. L’allarme è scattato intorno alle due, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale è intervenuta sul luogo del sinistro.

Coinvolta un’unica autovettura con tre persone a bordo. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre i sanitari del 118 hanno prestato assistenza ai feriti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le cause dell’episodio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.