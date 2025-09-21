Brivio in lutto: due ragazze di 21 anni travolte e uccise mentre andavano alla festa del paese

LECCO – Una serata di festa si è trasformata in tragedia. Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita ieri sera a Brivio, travolte da un’auto mentre percorrevano a piedi via per Airuno per raggiungere gli eventi del paese.

Le giovani camminavano lungo il bordo della carreggiata, in un tratto privo di marciapiede, quando una berlina sopraggiunta alle loro spalle le ha investite dopo aver urtato un’auto in sosta. L’impatto è stato violentissimo: una delle ragazze è morta sul colpo, l’altra pochi istanti dopo nonostante il disperato intervento dei soccorsi. Una terza amica di 20 anni, che era con loro, è rimasta miracolosamente illesa.

Le indagini

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 34 anni residente in zona, bloccato subito dai passanti e consegnato ai carabinieri. L’auto è stata sequestrata, mentre la Procura sta valutando la sua posizione, accertando velocità, condizioni psicofisiche e la dinamica esatta dello schianto.

Il dolore della comunità

La notizia ha sconvolto Brivio: già nella notte decine di persone hanno deposto fiori e biglietti sul luogo dell’incidente, stringendosi attorno alle famiglie colpite dal lutto. In segno di rispetto, l’amministrazione comunale ha annullato gli eventi della festa patronale.

Un dramma che lascia sgomento e apre il dibattito sulla sicurezza stradale in quel tratto di strada, da tempo considerato pericoloso dai residenti.