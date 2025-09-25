Duplice omicidio di Apricena, arrestati due uomini del commando mafioso

APRICENA – Due nuovi arresti per ilad Apricena, in cui persero la vita. La, su richiesta della, ha eseguito un’ordinanza nei confronti di, entrambi 43enni, già detenuti per altre vicende.

Le indagini hanno ricostruito il contesto del delitto, maturato per agevolare le consorterie mafiose allora riconducibili al clan Lombardi/La Torre/Ricucci e alla Società foggiana, in contrapposizione con il gruppo rivale Di Summa/Ferrelli. La violenta guerra di mafia mirava a conquistare il controllo del territorio di Apricena e San Marco in Lamis, in particolare per il monopolio del traffico di stupefacenti e altre attività criminali.

L’omicidio, particolarmente efferato, si consumò in pieno giorno al termine di un inseguimento, con l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. L’azione del commando fu ripresa anche da alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona, contribuendo a definire i contorni investigativi della vicenda.