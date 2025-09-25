Fratelli d’Italia Puglia: “Vergognosa fine legislatura, no al bilancio 2026 e agli emendamenti elettorali”
BARI – Fratelli d’Italia Puglia annuncia una conferenza stampa per denunciare la gestione delle ultime ore in Consiglio regionale, definita dal partito una “vergognosa fine legislatura”.
L’incontro con i giornalisti si terrà venerdì 26 settembre alle ore 12.30 nella sala riunioni del gruppo regionale di FdI (secondo piano, lato est, Palazzo del Consiglio regionale, via Gentile – Bari).
Al centro della conferenza, la posizione netta di FdI contro il bilancio 2026 e contro quelli che vengono definiti “emendamenti prebende elettorali”.
Saranno presenti europarlamentari, parlamentari pugliesi e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.
