Emiliano dà l’ok alle nomine dei presidenti dei Parchi dell’Alta Murgia e del Gargano
BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dato il via libera alle nomine proposte dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per le guide dei due principali parchi nazionali pugliesi.
A ricevere l’incarico sono Giuseppe Colucci, nuovo presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e Vincenzo D’Errico, alla guida dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.
Con queste designazioni si completa la governance delle due aree naturali protette, chiamate a rafforzare la tutela ambientale e a valorizzare il grande patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.