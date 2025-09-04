Putignano ottiene 3 milioni per il nuovo Palasport Farinella

PUTIGNANO – È ufficiale: Putignano avrà il suo nuovo Palasport Farinella. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ha destinato 3 milioni di euro al progetto del nuovo impianto multifunzionale, nell’ambito del programma nazionale “Fondo Sport e Periferie 2025”.

Il progetto putignanese si è classificato quinto ex aequo a livello nazionale e terzo in Puglia, ottenendo un punteggio di 85/100. Si tratta di un risultato storico per la città, che da decenni attende una struttura sportiva moderna e adeguata alle esigenze del territorio.

Il progetto

Il nuovo palazzetto sorgerà nell’area dell’ex autodromo, accanto alle botteghe del Carnevale, e si inserirà in un più ampio piano di riqualificazione urbana che comprende la Cittadella del Carnevale, il nuovo asilo nido e interventi di viabilità.

Il complesso, di circa 2.700 mq, comprenderà:

una sala multifunzionale da 1.000 mq con tribune fino a 1.300 posti;

un corpo servizi di 600 mq con palestra per discipline paralimpiche, spogliatoi, sala riscaldamento, infermeria e servizi;

spazi polivalenti in grado di ospitare eventi sportivi e socio-culturali, anche all’aperto grazie a una parte apribile della struttura.



Le discipline previste includono

L’impianto sarà costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale (NZEB), con sistemi di recupero delle acque piovane, domotica per l’efficienza energetica e generatori ad alta resa.

Investimento e prossimi passi

Il costo complessivo dell’opera sarà di 4,2 milioni di euro, di cui 3 milioni coperti dal Fondo Sport e Periferie. I restanti 1,2 milioni saranno reperiti tramite risorse comunali, alienazioni patrimoniali o un finanziamento con l’Istituto del Credito Sportivo.

Ora il Comune dovrà procedere con la progettazione definitiva e con le fasi successive dettate dalla Presidenza del Consiglio.

Le parole del sindaco Michele Vinella