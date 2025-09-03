Europei di basket, impresa azzurra: Italia batte la Spagna 67-63 e vola agli ottavi

Italbasket fb

FRANCESCO LOIACONO – L’Italia firma l’impresa agli Europei di basket. Nella quarta gara del girone C gli azzurri hanno superato la67-63, staccando con una giornata d’anticipo il pass per gli

Il match era iniziato in salita: gli iberici hanno toccato il 13-0 con Aldama protagonista e hanno chiuso il primo quarto avanti 18-10. Nel secondo parziale gli azzurri, trascinati da una schiacciata poderosa di Diouf, hanno trovato la parità sul 25-25, ma la Spagna ha chiuso ancora avanti (36-30).

Nel terzo quarto Yusta ha riportato i suoi a +6 (43-37), ma l’Italia ha reagito: con Niang e ancora Diouf ha messo la freccia chiudendo il parziale sul 49-47.

Nell’ultima frazione la tripla di Spissu ha regalato il primo allungo importante (55-50), poi ci ha pensato Ricci a blindare il successo. Il tabellone finale ha sorriso agli azzurri: 67-63.

Migliori marcatori: per l’Italia Diouf (14 punti) e Ricci (11); per la Spagna Aldama (19) e De Larrea (15).

Prossimo appuntamento per la squadra azzurra giovedì 4 settembre alle 17:15, sempre a Limassol, contro i padroni di casa di Cipro.