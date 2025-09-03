Serracapriola, bancomat fatto esplodere nella notte: indagano i carabinieri

SERRACAPRIOLA – Ancora un assalto a un bancomat in provincia di Foggia. Nella notte ignoti hanno preso di mira lo sportello dellaa Serracapriola, facendo esplodere un ordigno rudimentale che ha causatoalla filiale.

Il boato è stato avvertito in gran parte del paese, destando allarme tra i residenti. Non è ancora chiaro se i banditi siano riusciti a impossessarsi del denaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso i detriti, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo: nei giorni scorsi assalti simili hanno colpito i bancomat di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Zapponeta.