Europei di basket, Italia travolgente: 89-54 contro Cipro. Azzurri agli ottavi contro la Slovenia

Italbasket fb

FRANCESCO LOIACONO - Netta vittoria dell’Italia nella quinta e ultima gara del girone C degli Europei di basket: gli azzurri hanno superato il Cipro con un perentorio 89-54 a Limassol, chiudendo al secondo posto nel girone con 8 punti.

La partita si è indirizzata subito nel primo quarto, con Diouf a segno per il 12-2 e Fontecchio a trascinare i compagni fino al 19-2. L’Italia ha mantenuto un vantaggio largo per tutta la gara, chiudendo la prima frazione sul 24-6. Nel secondo quarto Gallinari ha firmato la tripla del 27-12, seguito da Akele e Spagnolo che hanno consolidato il margine fino al 40-19 all’intervallo.

Nella ripresa gli azzurri hanno continuato a dettare il ritmo: Fontecchio e Pajola hanno spinto sul 52-30, con Gallinari decisivo nel portare l’Italia sul 67-43 a fine terzo quarto. Nel finale la squadra di Gian Marco Pozzecco ha dilagato: Spissu ha firmato il 72-47, Thompson ha contribuito all’81-50 e Gallinari ha siglato il canestro che ha fissato il punteggio sull’89-54.

Top scorer per l’Italia Simone Fontecchio con 13 punti e Danilo Gallinari con 12. Per Cipro si sono messi in evidenza Tigkas (15 punti) e Willis (10).

Con questo successo l’Italia conquista il secondo posto nel girone C e vola agli ottavi di finale, dove affronterà la Slovenia domenica 7 settembre alle 17:30 a Riga, in Lettonia.