Us Open femminile, Sabalenka e Anisimova in finale: sarà sfida Bielorussia–USA

Aryna Sabalenka centra la terza finale consecutiva agli Us Open. La numero uno del mondo ha superato in semifinale l’americana Jessica Pegula con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, conquistando un posto nell’atto conclusivo del torneo. Per la bielorussa si tratta della terza presenza di fila in finale a New York: nel 2023 fu sconfitta da Coco Gauff, mentre nel 2024 si impose proprio contro Pegula.

Nell’altra semifinale, l’americana Amanda Anisimova ha avuto la meglio sulla giapponese Naomi Osaka al termine di una battaglia di oltre due ore: 6-7, 7-6, 6-3 il risultato che proietta la 23enne statunitense verso la sua seconda finale in un Major. Il precedente fu a Wimbledon 2024, quando fu sconfitta dalla polacca Iga Swiatek.

La finale degli Us Open 2025 vedrà quindi opposte Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, in una sfida che promette spettacolo: da una parte l’esperienza e la solidità della numero 1 del mondo, dall’altra il talento e l’entusiasmo di una giovane americana pronta a inseguire il primo titolo Slam della carriera.