Festival degli Aquiloni, a Lucera la seconda edizione

– Domenica 14 settembre 2025 la Fortezza Svevo Angioina di Lucera ospiterà la seconda edizione del, nell’ambito del programma “Lucera Estate 2025”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione aquilonisticae vedrà la partecipazione di aquilonisti provenienti da diverse città.

Il fascino senza tempo degli aquiloni, unito alla splendida cornice della Fortezza Svevo Angioina, offrirà ai visitatori uno spettacolo unico: aquiloni giganti e creazioni colorate voleranno sul Tavoliere delle Puglie, regalando momenti di gioia e divertimento a grandi e piccini.

Lucera, Capitale della Cultura Puglia 2025, continua così il suo percorso di crescita turistica e culturale, valorizzando il proprio patrimonio storico e offrendo esperienze che uniscono storia, arte e intrattenimento.

L’evento si terrà dalle 10:00 alle 18:30 e invita famiglie e appassionati a partecipare numerosi, con il naso all’insù per ammirare le incredibili evoluzioni dei coloratissimi aquiloni.