Festival degli Aquiloni, a Lucera la seconda edizione
Il fascino senza tempo degli aquiloni, unito alla splendida cornice della Fortezza Svevo Angioina, offrirà ai visitatori uno spettacolo unico: aquiloni giganti e creazioni colorate voleranno sul Tavoliere delle Puglie, regalando momenti di gioia e divertimento a grandi e piccini.
Lucera, Capitale della Cultura Puglia 2025, continua così il suo percorso di crescita turistica e culturale, valorizzando il proprio patrimonio storico e offrendo esperienze che uniscono storia, arte e intrattenimento.
L’evento si terrà dalle 10:00 alle 18:30 e invita famiglie e appassionati a partecipare numerosi, con il naso all’insù per ammirare le incredibili evoluzioni dei coloratissimi aquiloni.