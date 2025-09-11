Festival degli Aquiloni, a Lucera la seconda edizione

LUCERA – Domenica 14 settembre 2025 la Fortezza Svevo Angioina di Lucera ospiterà la seconda edizione del Festival degli Aquiloni, nell’ambito del programma “Lucera Estate 2025”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione aquilonistica TuttoFoggiaKiteClub asd aps e vedrà la partecipazione di aquilonisti provenienti da diverse città.

Il fascino senza tempo degli aquiloni, unito alla splendida cornice della Fortezza Svevo Angioina, offrirà ai visitatori uno spettacolo unico: aquiloni giganti e creazioni colorate voleranno sul Tavoliere delle Puglie, regalando momenti di gioia e divertimento a grandi e piccini.

Lucera, Capitale della Cultura Puglia 2025, continua così il suo percorso di crescita turistica e culturale, valorizzando il proprio patrimonio storico e offrendo esperienze che uniscono storia, arte e intrattenimento.

L’evento si terrà dalle 10:00 alle 18:30 e invita famiglie e appassionati a partecipare numerosi, con il naso all’insù per ammirare le incredibili evoluzioni dei coloratissimi aquiloni.

