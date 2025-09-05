Fine della latitanza: arrestato a Taviano il ricercato albanese Durin Lusha dopo 19 anni

TAVIANO - Dopo 19 anni di latitanza, i Carabinieri hanno catturato Durin Lusha, 52 anni, ricercato in tutta Europa. L’uomo è stato sorpreso a Taviano mentre si trovava al tavolino di un bar, e l’arresto è stato possibile grazie a un tatuaggio sull’avambraccio destro raffigurante una donna seminuda, elemento che ne ha confermato l’identità.

Lusha deve scontare una condanna definitiva a 10 anni di reclusione per essere stato a capo di un’organizzazione italo-albanese dedita all’induzione e allo sfruttamento della prostituzione, nonché alla riduzione in schiavitù di giovani donne straniere, provenienti per lo più dall’Albania.

Per sfuggire alla cattura, il latitante aveva anche modificato il proprio nome di battesimo sul passaporto. La sua cattura rappresenta la conclusione di una lunga e complessa attività investigativa delle forze dell’ordine italiane.