Bari, fermato giovane sospettato di rapina nei pressi del parco Rossani

BARI - Nel pomeriggio di martedì 2 settembre 2025 la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi del parco “Rossani” a Bari, fermando un giovane extracomunitario ritenuto responsabile di una rapina avvenuta il 30 agosto nei pressi dell’Università.

Secondo la ricostruzione, la vittima – in compagnia della propria compagna – era stata avvicinata da due individui che, dopo averlo strattonato, gli avevano strappato dal collo una collanina d’oro prima di fuggire.

Grazie alla prontezza della vittima e dei testimoni, è stato possibile fornire una descrizione precisa dei presunti autori. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le successive attività investigative hanno consentito agli agenti della Squadra Volante di rintracciare e bloccare il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per l’identificazione. Gli accertamenti avrebbero raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico, mentre proseguono le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi nella zona.

Si precisa che l’inchiesta si trova nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità del sospettato dovrà essere accertata in sede processuale, nel contraddittorio tra accusa e difesa.