Fiocco rosa tra i riflettori: la presunta fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic, cattura l’attenzione durante la semifinale degli US Open

NEW YORK - Mentre Jannik Sinner scriveva un’altra pagina d’oro al, raggiungendo la finale dopo una vittoria convincente su Félix Auger-Aliassime, un volto elegante e familiare ha catalizzato gli sguardi del pubblico:, modella danese indicata da molti come la sua presunta fidanzata.

La sua presenza in tribuna durante la semifinale ha fatto impazzire i fan, già pronti a cogliere indizi da ogni gesto. Alcuni hanno persino notato la stessa immagine di Laila come sfondo del telefono di Sinner, in un momento che ha alimentato ancora di più le voci su una relazione tra i due.

Nonostante i rumor, né Sinner né Hasanovic hanno confermato apertamente il legame sentimentale. Tuttavia, alcune voci parlano di una conoscenza consolidata e di momenti condivisi a Monte Carlo, città dove entrambi risiedono: piccoli indizi che alimentano il gossip sportivo.

Intanto, il campione italiano prosegue il suo percorso verso la finale: oggi Sinner affronterà nuovamente Carlos Alcaraz, in un remake del loro duello glamour e tennistico già visto ai vertici degli altri Slam dell'anno.