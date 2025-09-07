Minervino, agricoltore travolto dal trattore durante la vendemmia: è grave

– Grave incidente questa mattina in un’azienda agricola di Minervino, dove un agricoltore 61enne di Andria è rimasto ferito durante la raccolta dell’uva.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando con un trattore quando, a causa della pendenza del terreno, il mezzo è improvvisamente retrocesso investendolo. L’impatto gli ha provocato fratture multiple alle costole, a una gamba e al volto.

L’agricoltore è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Nonostante la gravità delle lesioni, le sue condizioni sono stabili e risulta cosciente.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della prevenzione della Asl Bt, Andrea Fattizzo e Silvia Losciale, del servizio Spesal diretto dalla dottoressa Gianna Miccoli. Il trattore è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto a perizia tecnica.

Il Pm ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell’incidente e verificare eventuali violazioni delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.