Francavilla Fontana, tragedia sulla provinciale: indagini in corso per rintracciare la Fiat Panda coinvolta

FRANCAVILLA FONTANAContinuano le indagini sul tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale per Ceglie Messapica, che ha provocato la morte dei due giovani cugini, rispettivamente di 26 e 22 anni, di Francavilla Fontana.

Le autorità stanno cercando di fare luce su una dinamica che non appare più essere quella di un incidente solitario. Secondo alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, un’altra auto, una Fiat Panda, potrebbe essere stata coinvolta nel sinistro prima che i due giovani perdessero la vita.

Il racconto dei testimoni

I testimoni oculari avrebbero riferito che la Panda, in pieno rettilineo, avrebbe affiancato la Fiat Grande Punto su cui viaggiavano Antonio e Gabriele. Durante l’azione, le due vetture sarebbero entrate in contatto: la Grande Punto ha perso il controllo, finendo fuori strada e ribaltandosi nella campagna circostante, mentre la Panda avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Le salme, trasportate e custodite dal personale dell’agenzia funebre La Fiducia nell’obitorio dell’ospedale Camberlingo, sono ancora a disposizione della magistratura per l’autopsia.

Indagini e piste investigative

Procura e carabinieri stanno ora concentrando le indagini sulla presunta auto pirata, cercando di rintracciare la Panda e di chiarire il ruolo che avrebbe avuto nel tragico sinistro. Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e le eventuali telecamere presenti lungo la provinciale, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare il conducente fuggito.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale, e la vicenda della Fiat Panda che non si è fermata ha reso ancora più drammatica la tragedia, sollevando interrogativi sulle responsabilità e sulla necessità di sicurezza sulle strade della zona.