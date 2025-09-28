Aeroporto Gino Lisa, Joseph Splendido (Lega): “Mentre la sinistra festeggia, Foggia resta a terra”

FOGGIA“Mentre a sinistra si festeggia alla Festa dell’Unità, con l’assessore Piemontese e il candidato presidente Decaro sul palco, l’aeroportoresta fermo. I voli non partono, e indiscrezioni confermano che anche domani non volerà nulla”.

A pronunciare queste parole è Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, intervenuto in merito ai gravi disagi che stanno colpendo gli utenti dell’aeroporto foggiano.

Disagi per cittadini e operatori

Secondo Splendido, la situazione penalizza migliaia di cittadini della provincia: “La compagnia non pianifica nulla, le prenotazioni restano chiuse da novembre fino a tutta la stagione estiva, e gli operatori turistici non riescono nemmeno a programmare pacchetti viaggio”.

Il consigliere evidenzia come la Capitanata, già penalizzata in diversi settori, si veda sottrarre un’infrastruttura fondamentale come il Gino Lisa, con pesanti ricadute sul turismo e sull’economia locale.

Il ruolo della politica regionale

Splendido non risparmia critiche alla politica regionale: “È inaccettabile che la Regione continui a vivere di passerelle e inaugurazioni, senza affrontare i veri problemi che bloccano il territorio. Foggia merita soluzioni, non feste di partito. Non si gioca con il futuro della Capitanata e con i sacrifici di cittadini e imprese che credono nello sviluppo del Gino Lisa”.

Il consigliere leghista chiede dunque risposte concrete e serietà nella gestione dell’infrastruttura aeroportuale, sottolineando come la propaganda politica non possa sostituire interventi reali e pianificati per garantire la mobilità della provincia.