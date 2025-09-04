Frecciarossa Taranto-Roma, l’allarme di Casartigiani: “Rischio isolamento per la città”

TARANTO – Casartigiani Taranto lancia l’allarme per la sospensione del collegamento, interrotto per consentire lavori di velocizzazione e adeguamento infrastrutturale.

Secondo l’associazione delle imprese artigiane, lo stop rischia di avere ricadute pesanti su pendolarismo, relazioni commerciali e immagine della città, già provata da storiche carenze infrastrutturali. «Questa tratta garantiva fino a settembre 2024 circa 500 passeggeri al giorno, soprattutto pendolari – sottolinea Casartigiani –. La sua sospensione rischia di isolare ulteriormente Taranto».

Preoccupazioni anche per la linea Taranto-Bari, ripristinata il primo settembre ma con nuove interruzioni programmate fino a dicembre: un collegamento che nel 2023 registrava in media 1.200 passeggeri al giorno, cruciale anche per i viaggi verso l’aeroporto di Bari-Palese.

Casartigiani chiede l’apertura immediata di un tavolo di confronto con istituzioni e operatori per individuare soluzioni alternative: treni sostitutivi, deviazioni temporanee o misure compensative che evitino lo stop totale del servizio. «Continueremo a monitorare la situazione – afferma l’associazione – per rappresentare le esigenze di cittadini e imprese. Taranto ha bisogno di collegamenti moderni e veloci per sostenere lo sviluppo economico».