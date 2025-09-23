Gallipoli, liberate due tartarughe marine recuperate lungo la costa di Leuca

GALLIPOLI – Due tartarughe marine sono state liberate nelle acque di Gallipoli, in località Riva Bella, dopo essere state curate presso il centro di recupero del Museo di Storia Naturale del Salento.

Gli esemplari erano stati recuperati lo scorso agosto lungo la costa di Leuca dalla Guardia di Finanza. Entrambi presentavano problemi di galleggiamento che li esponevano a un elevato rischio di collisione con le imbarcazioni in transito. Dopo il soccorso, le tartarughe sono state sottoposte a esami diagnostici approfonditi presso il centro, dove hanno ricevuto le cure necessarie per recuperare completamente la capacità di nuotare e sopravvivere in mare aperto.

L’operazione di rilascio ha rappresentato un importante risultato per la tutela della fauna marina locale e per le attività di conservazione promosse dal Museo di Storia Naturale del Salento.