Margherita di Savoia: al Rotary Club Valle Dell'Ofanto una serata a sostegno delle popolazioni africane

MICHELE MININNI - La sera di mercoledì 24 settembre, presso il ristorante Oasi Beach di Margherita di Savoia, sede del Rotary Club Valle dell’Ofanto, ci sarà un incontro con il Dott. Luigi Ceci e la Dott.ssa Rosa Bruno per spiegare e approfondire le iniziative benefiche poste in atto da volontari, anche rotariani, a favore delle popolazioni africane.

L’evento organizzato in INTERCLUB con l’e-Rotary Club Federico II e fortemente voluto dal socio Benedetto Laforgia, ha trovato la favorevole accoglienza del Presidente Daniela Russo (Valle dell’Ofanto) e del Presidente Francesco Giannini (Federico II) in quanto temi di grande attualità e di rilevante spessore filantropico come è negli obbiettivi umanitari del Rotary International.

Un’occasione unica e irripetibile oltre che un modo concreto per sensibilizzare soci e amici rotariani sui temi della solidarietà e dell’amicizia disinteressata nel mondo e, in particolare in Africa, in armonia con lo slogan del Rotary di questo anno “Uniti per fare del Bene”.

Il Dott. Lugi Ceci è laureato in Medicina e Chirurgia ed è stato Direttore della Struttura Complessa di Patologia Clinica e Microbiologia dell’ASL BAT, E’ socio del RC Bitonto Terre dell’Olio, Club di cui è stato Presidente nell’anno rotariano 2022/23.

Come volontario del Rotary ha partecipato a progetti del Rotary e Sovvenzioni Globali in Benin, Togo e Kenya (Africa).La Dott.sa Bruno, che vive a Trinitapoli, è laureata in Biologia Cellulare e Molecolare ed è specializzata in Microbiologia e Virologia. Nel 2025 ha partecipato al Progetto Microbiologia-Ostetricia presso l’Ospedale Camilliano La Croix di Zinviè - Rep. del Benin (Africa)



