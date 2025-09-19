Genova, bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola: è grave al Gaslini

GENOVA – Tragedia sfiorata questa mattina a Genova Voltri, dove un bambino di 7 anni è precipitato dalla finestra di un edificio scolastico. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime: è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Gaslini, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.Secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria, un nuovo bollettino medico sarà diramato in serata per aggiornare sullo stato di salute del bambino.Indagini in corsoLa Polizia ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.Intanto, su indicazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria disporrà a breve una ispezione all’interno dell’istituto per fare piena luce sull’accaduto.La vicenda ha scosso profondamente la comunità scolastica e l’intero quartiere, in attesa di notizie più rassicuranti dal Gaslini.