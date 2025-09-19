IncantEVOle a Bitonto: seconda serata tra convegni, danza e comicità

BITONTO – Continua a Bitonto IncantEVOle – Festival dell’Olio Extravergine di Oliva, la manifestazione ideata e promossa dal Comune per valorizzare uno degli alimenti simbolo del territorio. La seconda giornata del festival intreccia approfondimento, spettacolo e comicità, offrendo un programma variegato per cittadini e visitatori.La giornata si apre alle 18.00, nel Torrione Angioino, con il convegno “Verso un territorio sostenibile: il ruolo del Bio-Distretto delle Lame nello sviluppo locale”, organizzato dal Bio-Distretto delle Lame nell’ambito dell’avviso pubblico “Crescita del capitale umano per lo sviluppo del territorio del Bio-Distretto delle Lame”, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.L’incontro è un’occasione per far conoscere alle aziende agricole e agli altri attori locali l’esistenza e le potenzialità del Bio-Distretto delle Lame, evidenziando opportunità di promozione e commercializzazione dei prodotti biologici e locali, sinergie con turismo e ristorazione, tutela ambientale e crescita socio-culturale della comunità.Interverranno il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, Benedetto Fracchiolla (presidente del Bio-Distretto delle Lame), Alessandra Merola (Alce Nero), Luciana Di Bisceglie (presidente Camera di Commercio di Bari), Raffaella Di Terlizzi (Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura), Antonio Guario (Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura) e Francesco Brandi (assessore al Comune di Bitonto). Modera Liliana Tangorra del Bio-Distretto delle Lame.Alle 19.30, la manifestazione si sposterà in Piazza Moro con lo spettacolo “Ciak si sogna”, a cura di DAS – Danza, Arte Spettacolo, diretto da Clelia Caiati. Seguirà alle 21.00 il duo comico Brando Rossi e Antonella Genga, volti noti del programma Mudù, per un momento di intrattenimento e leggerezza.La giornata di domenicaDomenica 21 settembre si aprirà con trekking rurali in bici a cura della cooperativa Ulixes. Alle 19.30 si terrà il convegno “Promozione delle eccellenze agroalimentari: sfide future e strumenti per affrontarle”. Alle 20.30, in Piazza Cattedrale, si svolgerà la prima edizione del Premio Ravanas, riconoscimento dedicato alla memoria di Pierre Ravanas, pioniere dell’olivicoltura locale. Quest’anno il premio sarà assegnato a Fayyadd Abdul Kareem Fayyadd Khader, presidente degli olivicoltori palestinesi, per il suo impegno nella difesa delle produzioni agricole nei territori in conflitto.All’interno del festival, il Centro Ricerche di Storia e Arte presenterà un progetto sull’oleoartigianato locale e il Museo della Civiltà Contadina ‘Spazi della Memoria’, mentre nel Torrione Angioino sarà allestita la mostra “Olio d’artista”, omaggio all’artista Franco Sannicandro.Il festival è organizzato dal Comune di Bitonto, con la partecipazione del Consiglio Regionale della Puglia, CIA – Agricoltori Italiani Puglia, Oliveti – Terra di Bari, Fondazione Pietro Ravanas e CLAAI – Unione Provinciale Artigiani e Piccole Imprese.