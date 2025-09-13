Giochi del Mediterraneo, Perrini contesta il direttore Asset: “La Regione Puglia contraddice Sannicandro”

BARI – Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, interviene sulle dichiarazioni del direttore dell’ASSET, Elio Sannicandro, riguardo all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto.

“Dopo aver letto le affermazioni di Sannicandro – spiega Perrini – ho contattato il commissario del Comitato Organizzatore dei Giochi, Massimo Ferrarese, per verificare la posizione della Regione Puglia. Ferrarese mi ha confermato che la Regione non solo fa parte del Comitato, ma ha votato, insieme agli altri membri, a favore dell’indizione della gara per l’ospitalità degli atleti su due navi attraccate nel porto di Taranto”.

Secondo Perrini, le dichiarazioni di Sannicandro “non rispecchiano la posizione ufficiale dell’Agenzia regionale, ma sono espressione personale, in contrasto con l’orientamento concreto della Regione all’interno del Comitato”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia aggiunge: “È evidente che Sannicandro parla da ex presidente del Comitato Organizzatore, forse sperando di ostacolare il lavoro del suo successore. La realtà è che, se i Giochi si terranno a Taranto, sarà possibile solo grazie all’azione del commissario straordinario”.