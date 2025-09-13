Ugento, due arresti per violenza domestica: 38enne aggredisce il padre, 50enne perseguita la famiglia

UGENTO – Due episodi di violenza domestica hanno scosso Ugento nelle ultime 48 ore, portando all’arresto di due uomini.

Il primo caso riguarda un 38enne che avrebbe aggredito il padre di 61 anni all’interno dell’abitazione familiare. La lite sarebbe scoppiata per il rifiuto del genitore di consegnare denaro, presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Al culmine della discussione, il figlio ha colpito il padre con un coltello al braccio e alla spalla, per poi allontanarsi.

La moglie della vittima ha lanciato l’allarme e il 61enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Panico” di Tricase, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Grazie alle indagini immediate, i Carabinieri hanno rintracciato il 38enne nel giro di poche ore. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Borgo San Nicola con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, estorsione, minacce e porto di armi o oggetti atti a offendere.

Il secondo arresto riguarda un 50enne, fermato sempre a Ugento con l’accusa di estorsione continuata e aggravata ai danni dei propri familiari, a seguito di anni di vessazioni, minacce e danneggiamenti.

Due episodi che riportano l’attenzione sulla piaga della violenza domestica e sulle difficoltà legate alle dipendenze e alle richieste di denaro all’interno dei nuclei familiari.