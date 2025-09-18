Giunta approva l’ampliamento di Parco Bonomo: nuova area verde attrezzata e parcheggio
Il progetto, del valore complessivo di 939.423,33 euro, è stato adeguato alle indicazioni degli uffici tecnici comunali in merito agli aspetti strutturali, botanici e alla rete dei sottoservizi. La polizza stipulata dal soggetto attuatore coprirà anche la manutenzione del verde per cinque anni a partire dalla consegna del nuovo spazio al patrimonio comunale.
L’area attrezzata si svilupperà su circa 3.400 metri quadri, tra via Amendola e via Gino Strada, e sarà collegata al parco Bonomo da un nuovo ingresso su via Amendola. Il progetto ricalca l’impianto “a gradoni” già adottato nel parco esistente, con percorsi pedonali collegati da scale e rampe accessibili, e culminerà in una zona alberata di forma trapezoidale dotata di panchine, stalli per biciclette e cestini portarifiuti. Diciotto nuovi alberi garantiranno ombra e spazi di sosta. Sono inoltre previsti impianti di illuminazione e irrigazione a servizio del giardino.
Accanto all’area verde sarà realizzato un parcheggio pubblico da 27 posti auto, situato in prossimità di via Gino Strada. La struttura sarà realizzata con materiali permeabili e arricchita da alberi e cespugli, in linea con le soluzioni già adottate nelle più recenti aree di sosta attrezzate della città.
“Questa ulteriore area a standard residenziale, con i suoi 3.400 metri quadri di verde e parcheggio – ha commentato Giovanna Iacovone – andrà ad aggiungersi ai 20.000 metri quadri del Parco Bonomo, uno spazio unico in città per i suoi alberi secolari e il disegno settecentesco che, dalla sua apertura al pubblico nel giugno 2024, ha riscosso grande apprezzamento dai cittadini. La realizzazione e la cura del nuovo spazio saranno a carico del soggetto attuatore, che ne garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria per cinque anni dalla consegna dell’opera”.
Tags: Bari