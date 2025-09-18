A San Pancrazio Salentino la bellezza del dono in una treccia di capelli

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - Greta, 9 anni, ha tagliato i suoi lunghi capelli e li ha donati ad un'associazione che realizza parrucche per malate oncologiche.





Il suo è stato un gesto di solidarietà che ci esorta a vivere la vita come un dono, a qualsiasi età.





Il 1° ottobre 2025 alle ore 18.30 in Piazza Umberto I a San Pancrazio Salentino, in occasione della giornata inaugurale dell'Ottobre Rosa, ci sarà la possibilità di donare la propria treccia di capelli all’associazione “Una stanza per un sorriso” per la creazione di parrucche da consegnare (gratuitamente) ai pazienti in terapia oncologica.





Come donare una treccia





Lunghezza capelli, anche trattati e colorati, a partire da 25 cm, lavati, asciutti, intrecciati e legati, meglio in 4 ciocche.









Per info: DANIELA RISOLO, volontaria AIRC (339/3616511)