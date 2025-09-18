Furti nelle campagne della Bat, De Santis (PD): “Solidarietà agli agricoltori, non arrendetevi e denunciate”

BARI – “Quello dei furti, delle intimidazioni, dei danneggiamenti e delle estorsioni nelle campagne della provincia Bat è un fenomeno datato, quasi endemico e noto”. Lo dichiara il segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, esprimendo vicinanza agli agricoltori e agli imprenditori colpiti da continui episodi di criminalità.De Santis ha ricordato come negli anni non siano mancati tavoli in Prefettura e progetti di videosorveglianza nelle aree rurali, ma gli ultimi episodi dimostrano che i sistemi di sicurezza vengono spesso aggirati, con conseguenze economiche pesanti per le aziende agricole.Un pensiero particolare è stato rivolto all’imprenditore andriese Giovanni Tannoja, recentemente vittima dell’ennesimo furto. “A lui e a tutti coloro che subiscono soprusi va la solidarietà e l’ammirazione del PD Puglia – ha dichiarato – per la forza che dimostrano e che spero continueranno a dimostrare, denunciando e non arrendendosi alla prepotenza dei predoni delle campagne, soprattutto in aree come l’Alta Murgia”.Il segretario dem ha sottolineato il rischio che le campagne del nord barese e del barese, terre ricche di bellezza e di valore produttivo, finiscano abbandonate e diventino terreno fertile per attività criminali come sversamenti illeciti e smontaggio di auto rubate.“Non può e non deve accadere – ha concluso –. Serve una mobilitazione collettiva e istituzioni presenti, vicine agli agricoltori e agli imprenditori. Chi lavora la terra rappresenta un presidio di legalità e ha diritto a operare in sicurezza. Il PD Puglia è in ascolto dei territori per portare le loro istanze a soluzioni concrete”.