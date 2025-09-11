Governo Meloni, Congedo (FdI): ddl sui commercialisti, segnale di attenzione alla categoria

BARI - “Esprimo soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei Ministri della riforma dei commercialisti ed esperti contabili. Si tratta di un’ulteriore attenzione del governo Meloni verso i dottori commercialisti”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo in Commissione Finanze.

Secondo Congedo, il ddl risponde a esigenze importanti della categoria, tra cui l’equo compenso, una maggiore semplificazione e un accesso più rapido alla professione. La riforma, considerata “cardine”, sarà ora discussa in Parlamento, proseguendo il lavoro in sinergia con la presidenza e con l’intero Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti.

“Un altro passo decisivo per fornire al tessuto sociale e produttivo italiano tutti gli strumenti di cui ha bisogno”, conclude il deputato.