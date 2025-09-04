Il Circo Bellucci a Grottaglie con il suo emozionante show

GROTTAGLIE - Da giovedì dal 5 a domenica 14 settembre, in via partigiani caduti di Grottaglie (Ta), il Circo Bellucci diretto da Emidio “Bimbi” Bellucci proporrà lo spettacolo nato dalla collaborazione con le famiglie circensi di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, che porterà in pista vari performer e numeri sensazionali, oltre alle rarissime tigri rosa e bianca.Dopo una breve pausa estiva, il gruppo circense, originario di Gioia del Colle, in Puglia, torna in Basilicata con uno show fresco e moderno, con attrazioni per ogni età, proponendo tanto divertimento ed esibizioni di artisti di grande fama. Non mancheranno gli animali, tra cui le famose tigri rosa e bianca di Elisabetta Bizzarro, unici esemplari in Europa, insieme ai coccodrilli, ai cavalli e ai leoni. Lo show sarà dalla Ruota della Morte di Mario Kevin Mietitore che, accompagnato dalle performance di talentuose ballerine, musica esilarante e un particolare gioco di luci, stupirà il pubblico con maestria, abilità e audacia, proponendo un numero classico ma che lascerà tutti a bocca aperta.Quello proposto dalla famiglia Bellucci sotto il grande tendone sarà uno show ricco che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti di origine pugliese premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.Il Circo Bellucci ha infatti una lunga tradizione nel panorama circense italiano, con radici che risalgono all’Ottocento. Il fondatore della dinastia, Emilio Bellucci, non era inizialmente un circense, ma lavorava in una prestigiosa farmacia. Uno dei suoi figli, Armando Bellucci, si innamorò di Maria Lelli, una cavallerizza circense, e insieme diedero vita al Circo Arbell. Negli anni ’80 il marchio Bellucci divenne sinonimo di qualità circense, grazie all’impegno di Armando e dei suoi figli. Nel 1991 la famiglia Bellucci introdusse il Circo Acquatico Bellucci con spettacoli che includevano squali, pinguini e foche, ottenendo grande successo in Italia e all’estero.Successivamente, nel 1996, tornarono ad esibirsi con uno spettacolo classico, includendo trapezisti, clown e animali esotici. Il Circo Bellucci ha portato i suoi spettacoli in diversi paesi, tra cui Spagna, Grecia, Malta e Marocco, riscuotendo sempre grande apprezzamento e riuscendo, negli anni, a mantenere viva la tradizione circense, adattandosi ai tempi e innovando le proprie esibizioni.Nella giornata inaugurale si terrà un unico spettacolo alle 21; gli spettacoli sono in programma tutti i giorni (dal giovedì al lunedì) alle 18 e alle 21, tranne la domenica alle 17.30 e 19.30.: 3486490075