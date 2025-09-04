Bari, chiude il ristorante KFC vicino alla stazione centrale

– Il ristorantesituato nei pressi della stazione centrale di Bari ha chiuso i battenti. Aperto a luglio 2020, il locale della celebre catena statunitense specializzata in pollo fritto troverà una nuova sistemazione in futuro.

La decisione è legata ai lavori di riqualificazione del Nodo Verde. All’esterno del locale è stato affisso un messaggio per informare i clienti: “Il ristorante KFC Bari stazione centrale ha spento le sue friggitrici e resterà chiuso definitivamente. Grazie ai fan per il vostro affetto. Potrete continuare a gustare il nostro pollo nei ristoranti KFC vicini”.