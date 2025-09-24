Il Comune di Trinitapoli alla cerimonia in ricordo degli internati italiani nei lager nazisti

MICHELE MININNI - Si è svolta a Barletta il 24 settembre 2025, presso il Liceo Cafiero, la cerimonia commemorativa dedicata alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.L’evento ha visto la partecipazione del Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, di autorità civili e militari, studenti, docenti e cittadini, riuniti per rendere omaggio ai militari e civili italiani catturati e deportati nei lager dopo l’8 settembre 1943.Nel corso della manifestazione sono state consegnate le medaglie d’onore ai cittadini del territorio che vissero la drammatica esperienza della deportazione, come atto di giustizia e riconoscimento morale. A rappresentare il Comune di Trinitapoli è intervenuto il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, in rappresentanza del Sindaco avv. Francesco di Feo.La presenza istituzionale dell'Amministrazione Comunale ha voluto sottolineare l’importanza del ricordo e della memoria come fondamento dell’impegno civile e democratico.