Bari, incidente mortale a Torre Quetta: chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne

BARI – Laha chiesto il rinvio a giudizio per unritenuto responsabile dell’incidente stradale del 21 ottobre scorso in cui perse la vita il. L’è fissata per il prossimo 14 ottobre. Il giovane dovrà rispondere di

Secondo quanto ricostruito dalla pm Silvia Curione, l’auto coinvolta, una Mini Cooper con a bordo quattro persone, procedeva a una velocità di 93 km/h in un tratto con limite di 50 km/h. All’altezza di un incrocio sul lungomare Di Cagno Abbrescia, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo dopo aver zigzagato e frenato ripetutamente. L’auto ha urtato il marciapiede, distrutto il guardrail e si è capovolta per diversi metri, terminando la corsa vicino al mare.

Oltre alla vittima, un altro ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito, con una prognosi di 50 giorni, mentre gli altri due passeggeri hanno riportato ferite più lievi.

L’inchiesta punta a chiarire le responsabilità e la dinamica di un incidente che aveva suscitato forte commozione nella città.