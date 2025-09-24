Bari, incidente mortale a Torre Quetta: chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne
BARI – La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne ritenuto responsabile dell’incidente stradale del 21 ottobre scorso in cui perse la vita il 18enne barbiere Francesco Damiani. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 14 ottobre. Il giovane dovrà rispondere di omicidio stradale e lesioni.
Secondo quanto ricostruito dalla pm Silvia Curione, l’auto coinvolta, una Mini Cooper con a bordo quattro persone, procedeva a una velocità di 93 km/h in un tratto con limite di 50 km/h. All’altezza di un incrocio sul lungomare Di Cagno Abbrescia, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo dopo aver zigzagato e frenato ripetutamente. L’auto ha urtato il marciapiede, distrutto il guardrail e si è capovolta per diversi metri, terminando la corsa vicino al mare.
Oltre alla vittima, un altro ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito, con una prognosi di 50 giorni, mentre gli altri due passeggeri hanno riportato ferite più lievi.
L’inchiesta punta a chiarire le responsabilità e la dinamica di un incidente che aveva suscitato forte commozione nella città.