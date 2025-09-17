Il PD Puglia scende in piazza venerdì accanto alla CGIL per Gaza

BARI - Ilsarà presente venerdì 19 settembre nelle piazze della regione, insieme allae a tutte le realtà che vogliono esprimere solidarietà e condanna per la situazione a Gaza.

«Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte – afferma il Segretario regionale PD Puglia, Domenico De Santis –. Non possiamo restare in silenzio davanti all’orrore».

Le bombe su Gaza City, già definite dalle Nazioni Unite come atti riconducibili a un genocidio, rappresentano, secondo il PD, «uno sfregio all’idea stessa di civiltà e di diritto». La strategia del governo Netanyahu, fatta di deportazioni, pulizia etnica e attacchi deliberati ai civili, interpella la coscienza di tutti e mette in discussione la responsabilità dei governi che restano in silenzio.

In tutta la Puglia si terranno presidi e manifestazioni in diverse città: a Bari in piazza Prefettura alle ore 18:00, a Taranto in piazza Castello alle ore 16:30, a Foggia in piazza Giordano alle ore 18:00, a Lecce in via Trinchese alle ore 17:30, a Barletta nei giardini De Nittis alle ore 18:00 e a Brindisi sulla scalinata Virgiliana alle ore 17:30.

Il PD Puglia chiede con forza un cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari sicuri, il rilascio degli ostaggi e un negoziato vero che punti alla soluzione dei due Stati, restituendo dignità e futuro alla popolazione di Gaza. «L’Europa e il governo italiano non possono più restare immobili», conclude De Santis.