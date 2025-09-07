Kiev sotto attacco: due morti e decine di feriti. Tensione diplomatica tra Mosca e Kiev

KIEV - Nuova notte di paura nella capitale ucraina. Un massiccio attacco russo conha colpito Kiev, causando almeno, tra cui un bambino di un anno, e. A riferirlo è stato il sindaco, che ha parlato di un bilancio particolarmente pesante e di gravi danni a diverse aree residenziali.

Le reazioni da Mosca

Dal Cremlino, il portavoce Dmitrij Peskov ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Tass che la risoluzione del conflitto richiede “un dialogo difficile con le differenti parti in causa”. Una formula che appare come un’apertura di principio, ma che non trova riscontro nei fatti sul terreno, dove i bombardamenti non accennano a diminuire.

La replica di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l’invito-sfida lanciato da Vladimir Putin a recarsi a Mosca. “Semmai sarà il leader del Cremlino a venire a Kiev”, ha dichiarato, sottolineando ancora una volta la volontà di non piegarsi alle condizioni imposte da Mosca.

L’attacco segna un nuovo capitolo di violenza nella guerra che da oltre tre anni devasta l’Ucraina, mentre sul piano diplomatico le prospettive di un negoziato appaiono ancora lontane.