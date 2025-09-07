Morciano di Leuca, arrestato 35enne per spaccio: sequestrati cocaina, marijuana e hashish

MORCIANO DI LEUCA - Un 35enne è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Taurisano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel primo pomeriggio di ieri, al termine di un’attività info-investigativa che ha portato la polizia a organizzare un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Gli agenti hanno notato il via vai di diverse auto: i conducenti, dopo essersi avvicinati all’ingresso, consegnavano denaro ricevendo in cambio piccoli involucri bianchi, per poi allontanarsi rapidamente.

Dopo aver osservato tre episodi sospetti in rapida successione, i poliziotti sono intervenuti bloccando il 35enne e procedendo a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti circa 27 grammi di sostanza polverosa riconducibile alla cocaina, 614 grammi di marijuana, 9 grammi di hashish, oltre a 560 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti e successivamente arrestato. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato trasferito presso la casa circondariale di Borgo San Nicola.

Si ricorda che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano alcuna responsabilità definitiva e che vige per l’indagato la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.