US Open, Aryna Sabalenka regina di New York: battuta Anisimova in due set

FRANCESCO LOIACONO - Aryna Sabalenka continua a scrivere la storia del tennis femminile. La bielorussa ha vinto gli US Open 2025, superando in finale l’americana Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e 36 minuti di gioco.

Il primo set è stato dominato da Sabalenka, che grazie a un servizio preciso e a colpi profondi alternati a pallonetti millimetrici ha messo in difficoltà la sua avversaria. Più equilibrato il secondo parziale, deciso soltanto al tie-break: qui la numero uno del mondo ha alzato il livello con rovesci incisivi e scambi rapidi da fondo campo, conquistando il titolo.

Per Sabalenka si tratta del quarto Slam in carriera e del secondo successo consecutivo a New York, dopo quello ottenuto nel 2024 in finale contro Jessica Pegula. L’ultima a centrare il bis agli US Open era stata Serena Williams, trionfatrice nel 2013 e nel 2014.

Amara invece la serata per Anisimova, che incassa la seconda sconfitta in una finale Slam dopo quella di Wimbledon lo scorso luglio contro Iga Swiatek.

Sabalenka si conferma così una delle dominatrici assolute del circuito, consolidando la sua posizione tra le grandi del tennis contemporaneo.