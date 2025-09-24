La Moldova alla 88ª Fiera del Levante di Bari: continuità e nuove prospettive di cooperazione

BARI - Il Consolato Onorario rinnova l’impegno istituzionale con uno spazio dedicato, a testimonianza del ruolo crescente della Moldova nei rapporti economici, culturali e logistici con la Puglia e con l’Italia. La partecipazione si inserisce in un contesto di grande trasformazione internazionale, in cui il Paese dell’Est Europa consolida il proprio percorso di avvicinamento all’Unione Europea.

All’interno della 88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, la Repubblica di Moldova ha rafforzato la propria presenza attraverso un’area istituzionale, rappresentata da Domenico De Candia, Console Onorario per Puglia, Basilicata e Molise.

Questa scelta non rappresenta soltanto la continuità di un percorso già intrapreso, ma testimonia la volontà di radicare sempre più la presenza in Italia, consolidando rapporti duraturi con istituzioni, mondo economico e culturale.

La partecipazione a un evento di respiro internazionale come la Fiera del Levante, storica vetrina del Mediterraneo, diventa un’occasione privilegiata per presentare le opportunità offerte dal sistema-Paese Moldova, illustrare le potenzialità delle imprese locali e aprire nuovi canali di dialogo con il tessuto imprenditoriale e accademico pugliese e nazionale.

Il Console De Candia ha sottolineato:

«Si tratta di una vetrina che consente di valorizzare le nostre peculiarità economiche, culturali e logistiche, creando ponti concreti di collaborazione con il Sud Italia».

Ha inoltre ricordato i progressi compiuti dalla Moldova in campo energetico:

«Abbiamo ridotto sensibilmente la dipendenza dall’energia russa, puntando sulle rinnovabili e rafforzando il rapporto con l’Unione Europea per soddisfare parte del nostro fabbisogno».

La Fiera ha offerto anche l’opportunità di dialogo con alcune realtà produttive italiane, approfondendo settori come la meccanica di precisione e illustrando prerogative del sistema Moldova, dal quadro fiscale alle competenze professionali, creando le basi per nuove forme di cooperazione.

Durante l’evento, il Console ha visitato lo stand dell’Associazione Uniti per l’Ucraina e del Congresso nazionale delle Associazioni ucraine in Italia, incontrando Natalia Zabolotna, presidente della Regione ucraina di Vinnycja, e Oksana Rohova, presidente di Uniti per l’Ucraina e vicepresidente del Congresso nazionale.

De Candia ha evidenziato l’importanza di lavorare insieme:

«Italia, Moldova e Ucraina hanno settori produttivi complementari – dall’agroalimentare alla meccanica, fino all’innovazione tecnologica – e il nostro obiettivo è trasformare queste complementarità in opportunità concrete per le imprese».

Il Console è stato inoltre ospite di un evento organizzato dall’Associazione Extralberghiero Terra di Bari - Confcommercio Bari BAT, per discutere collaborazioni e opportunità turistiche e commerciali tra Moldova e Italia.

Confermare la presenza anche all’edizione 2025 significa dare continuità a un impegno che guarda al futuro: la Moldova si propone come interlocutore attivo, disponibile a costruire nuove alleanze nei settori della logistica, dell’energia, della cultura e della ricerca, proiettandosi verso un percorso di crescita comune con l’Italia.

La partecipazione a Bari rappresenta parte di una strategia di lungo periodo, capace di rafforzare la rete di relazioni tra Mediterraneo ed Europa orientale e di generare nuove opportunità di sviluppo e cooperazione internazionale.