La Panzeria e il benessere: il nostro futuro parte dalla qualità dei cibi

CONVERSANO - La scelta di farine di alta qualità garantisce un elevato valore biologico ed è ricca di sostanze nutritive e potenzianti. In particolare, siamo venuti a conoscenza della farina Tritordeum, che in Puglia è prodotta da, capofila della filiera del Tritordeum. Si tratta di una farina biologica e speciale, coltivata nelle zone di Putignano e aree limitrofe, ottenuta dall’incrocio naturale tra orzo selvatico e frumento duro.

Ricca di proteine e luteina, con un basso indice glicemico e un contenuto molto ridotto di glutine, questa farina garantisce digeribilità e leggerezza, frutto di una filiera cortissima e integrata. La supervisione e la tracciabilità possono essere seguite in tutte le fasi di produzione.

Abbiamo avuto modo di conoscere anche il proprietario di Intini Food Srl, Maurizio Intini, che ci ha raccontato la sua produzione, la storia e la grande passione che c’è dietro questa famosa farina pugliese.

Abbiamo scoperto inoltre che la farina Tritordeum ha incontrato una ricetta iconica della tradizione pugliese, dando vita a un prodotto innovativo. La Panzeria di Davide Saracino a Conversano (BA) ha reso possibile questo connubio tra passato e futuro creando il panzerotto con farina Tritordeum.

Il risultato? Abbiamo avuto modo di assaggiare personalmente questa leccornia, un perfetto mix di gusto, bontà, leggerezza e salute. Tra le novità dello chef Saracino ci sono anche le pizze con farina Tritordeum e i super buoni panzerotti special gourmet.

Un bel risultato che sposa qualità, salute e tradizione, portando la nostra regione Puglia sempre sulla cresta dell’onda.