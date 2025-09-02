“Le Due Bari 2025”: cultura accessibile dal centro alle periferie dal 3 al 5 settembre

BARI - Dal cuore di Bari fino alle sue periferie, la cultura si fa accessibile, inclusiva e partecipativa. È questo lo spirito del progetto, promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che porta in città spettacoli teatrali, performance di danza, concerti e laboratori gratuiti per tutti, coinvolgendo cittadini di ogni età e provenienza.

Dal 3 al 5 settembre, il focus sarà sulla musica, con concerti pensati per famiglie e laboratori dedicati a diverse fasce d’età. Le iniziative si svolgeranno in vari quartieri, da Bari Vecchia a Carrassi, passando per Libertà e Madonnella, con l’obiettivo di portare la cultura direttamente “sotto casa” e favorire l’incontro tra persone e luoghi della città.

Un tratto distintivo del progetto è l’attenzione all’accessibilità: molti eventi prevedono interpreti in LIS (lingua dei segni italiana), ausili multimediali, cuffie antirumore, supporto Braille e sottotitoli, rendendo la partecipazione possibile anche a persone con disabilità. Il programma completo è disponibile sul sito leduebari.it e sui canali social del progetto.

Durante il giovedì 4 settembre, alle 20:30, a Spazio Murat si terrà il concerto per famiglie Gaia Gentile Trio, parte del progetto Mast Groove Connection – II Edizione, accessibile con LIS. Nella stessa serata, alle 21:00, il Teatro Kismet Opera ospiterà un doppio appuntamento musicale con Themarathon, che vede sul palco Ensi, Jack the Smoker, Louis Dee e Big Joe, e con Kapital Denim: Notturno Italiano, con Mengo T e Kkrisna. Il venerdì 5 settembre, alle 21:00, il Parco Rossani ospiterà il concerto per famiglie Hormonized con The Hormonauts, parte dell’Adrenalin Festival.

I laboratori iniziano il mercoledì 3 settembre alle 18:30 all’associazione Viviamo con Le voci che ci abitano, laboratorio di canto polifonico nell’ambito del progetto Assud – Un sud che non è più periferia. Giovedì 4 settembre alle 10:00 alla Mast Music Academy si svolgerà Suoni senza confini – Inizio del viaggio di APS La Paroleria, mentre negli spazi della stessa associazione avrà luogo Rock, inchiostro e libertà – Linguaggi musicali del dopoguerra. Alle 17:00, nel Parco Di Cagno Abbrescia, prosegue il laboratorio musicale I diversi ritmi del tango argentino, per bambini e adulti, di SSDT Sport, mentre a Spazio 13 si terrà il laboratorio radiofonico Modulo 1 dell’Associazione culturale Ubique.

Venerdì 5 settembre, sempre alla Mast Music Academy alle 10:00, si terrà Suoni senza confini – Raccontarsi in musica, mentre alle 12:00 negli spazi di APS La Paroleria si svolgerà Rock, inchiostro e libertà – Il Rock’n’roll nell’epoca moderna. Alle 17:00 nel Parco Di Cagno Abbrescia torna il laboratorio musicale I diversi ritmi del tango argentino, e a Spazio 13 prosegue il laboratorio radiofonico Modulo 1 con la seconda parte dell’Associazione culturale Ubique.

“Le Due Bari” rappresenta un investimento strategico e innovativo: il Comune ha raddoppiato le risorse dedicate alla cultura, portando il totale a €2.429.047,94, con un aumento di circa 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Grazie a questo impegno, il progetto porta eventi culturali in ogni quartiere, rafforzando coesione sociale, inclusione e senso di comunità. Come sottolinea l’assessora alle Culture, Paola Romano, ogni appuntamento è un’occasione per valorizzare le energie creative dei quartieri e per generare nuove occasioni di incontro e condivisione.

Info e programma completo: leduebari.it