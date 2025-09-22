Lecce, cambio al vertice dei Carabinieri: arriva il Colonnello Andrea Siazzu

LECCE - Il Colonnelloè il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce. A lui il benvenuto e gli auguri di buon lavoro arrivano anche dall’on.(FdI), componente della Commissione parlamentare antimafia.

«Buon lavoro al Colonnello Andrea Siazzu, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce – ha dichiarato Congedo –. L’Arma rappresenta per i cittadini un presidio fondamentale di sicurezza e legalità, e l’esperienza maturata dal Colonnello Siazzu è una garanzia importante. Al tempo stesso esprimo profonda gratitudine al Colonnello Donato D’Amato per il prezioso lavoro svolto nel Salento a tutela della legalità e contro il malaffare».

