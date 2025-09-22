Tragedia a San Foca: donna di 84 anni muore in mare

SAN FOCA - Una domenica di fine settembre, iniziata con sole e mare, si è trasformata in tragedia a San Foca, marina di Melendugno. Maria Teresa Montinaro, 84 anni, originaria di Castrì di Lecce, ha perso la vita dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno, davanti a numerosi bagnanti. L’episodio è avvenuto nel tratto di mare adiacente al Lungomare Matteotti, cuore della marina.

La donna, che da anni trascorreva le estati nella sua casa a San Foca, era arrivata presto in spiaggia da sola. Intorno alle 11 ha deciso di fare il bagno: dopo pochi minuti in acqua ha iniziato ad annaspare, avvertendo un malore. Due persone presenti in spiaggia sono intervenute immediatamente, riuscendo a riportarla a riva.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un bagnino ha tentato di rianimarla utilizzando un defibrillatore, seguito dai sanitari del 118. Nonostante gli sforzi, per la donna non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato accertato sul posto e, secondo le prime informazioni, la causa sarebbe un arresto cardiocircolatorio.

La polizia municipale di Melendugno ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. La salma è stata restituita ai familiari su disposizione del pm di turno. La donna, pur con problemi di salute preesistenti, amava trascorrere le estati a San Foca, circondata dal mare e dagli amici estivi.