Lecce si trasforma in un'antica polis greca: sport, archeologia e filosofia in una giornata speciale

LECCE - Mercoledì 10 settembre 2025, Lecce ospita un evento diffuso che unisce sport, archeologia, teatro e filosofia, trasformando la città in una polis greca per un giorno. L’iniziativa, a ingresso gratuito, si svolge tra il Museo Sigismondo Castromediano e il Convitto Palmieri ed è parte di Heritage Hub – Prima rassegna di percorsi culturali e storytelling salentino, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia in collaborazione con Pro Loco Lecce.

Mattina: tra archeologia e sport (Museo Castromediano)

Dalle 9:00, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso immersivo di tre ore: visita guidata ai tesori del museo, passeggiata culturale fino a Piazzetta Carducci e rievocazione storica bilingue con l’accensione della fiamma olimpica secondo l’antico rito greco. Non mancheranno dimostrazioni atletiche e un Open Day di Karate Combat aperto a tutti, richiamando lo spirito delle antiche Olimpiadi nel cuore di Lecce.

Pomeriggio e sera: Ayopá (Agorà) al Convitto Palmieri

Dalle 10:00 alle 12:00, spazio alle discipline classiche come ginnastica, atletica e lotta, con un Open Day aperto al pubblico. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, il Convitto si trasforma in un’agorà moderna, con interventi di accademici come il Prof. Giusto Traina, la Prof.ssa Elisa Rubino e il Prof. Francesco Giovanni Giannachi. Il programma include monologhi teatrali, tra cui Antigone di Sofocle, e la rappresentazione Amicitia (ἡ φιλία). La giornata si conclude alle 19:50 con un brindisi nel Chiostro cinquecentesco del Convitto. L’evento sostiene anche il progetto solidale Cuore Amico.

Info pratiche

Data: mercoledì 10 settembre 2025

Luoghi: Museo Sigismondo Castromediano e Convitto Palmieri, Lecce

Ingresso: gratuito

Prenotazioni evento mattina: WhatsApp 351 5032693 – Email: laprolocodilecce@libero.it – Web: www.prolocolecce.it

L’iniziativa, ideata dal giovane Francesco William Chiriatti, mira a dimostrare come i valori dell’antichità – dialogo, cura del corpo e amore per la conoscenza – siano ancora oggi fondamentali per costruire una comunità consapevole e partecipe.



