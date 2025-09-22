Londra, Harvard e Lord Byron College: le nuove frontiere per i giovani

BARI - Il Lord Byron College inaugura il nuovo anno scolastico con un evento di grande respiro internazionale, destinato a lasciare un segno nella storia della scuola e della città. L’appuntamento è fissato per martedì 23 settembre 2025 alle ore 19:30, presso la sede di Bari, dove studenti, famiglie e ospiti vivranno una serata all’insegna della cultura, della musica e delle nuove prospettive accademiche.

La cerimonia sarà impreziosita da un maxi Led Wall con immagini iconiche dell’Italia e del Regno Unito, giochi di luci e bandiere che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva. Le note di un quartetto d’archi di fama internazionale accompagneranno i momenti salienti dell’evento, mentre un buffet offrirà la possibilità di vivere un momento conviviale di condivisione.

Oltre allo spettacolo, la serata rappresenta soprattutto una grande occasione culturale. Grazie al ruolo pionieristico del Lord Byron College e alla forza delle certificazioni internazionali (High B2, C1 e C2), gli studenti hanno l’opportunità di intraprendere percorsi di studio che da Bari conducono a Londra e Harvard, aprendo le porte a carriere accademiche e professionali di respiro globale.

Ospite d’onore sarà James Edmunds, Chancellor della West London University e Dean della Faculty of Tourism, Hospitality and Aviation, realtà strettamente collegata all’aeroporto londinese di Heathrow, uno dei principali hub mondiali. La sua presenza rafforza il legame tra il Lord Byron College e le istituzioni accademiche d’eccellenza, simbolo di connessioni e leadership internazionale.

Accanto a lui interverranno due figure di spicco della medicina innovativa: il professor Michele Conti, chirurgo con oltre 7.000 interventi e una lunga esperienza a Harvard, pioniere nell’applicazione di nanotecnologie e cellule staminali, e il dottor Matteo Giovannini, attivo nello sviluppo di terapie avanzate in ambito neurochirurgico. I due esperti offriranno ai giovani una visione concreta delle possibilità offerte dalle discipline STEM, raccontando esperienze e prospettive della scienza e della chirurgia del futuro.

Durante la serata, i protagonisti saranno intervistati su temi di grande attualità, dal management alla ricerca scientifica, per guidare i ragazzi a immaginare e costruire il proprio futuro accademico e professionale.

L’evento, a ingresso libero (conferma di partecipazione gradita per motivi organizzativi), si configura come un momento istruttivo e coinvolgente, capace di unire eccellenza accademica, innovazione scientifica e formazione internazionale. Un’occasione unica per guardare oltre i confini e aprire nuove strade di crescita per la prossima generazione.

📧 info@lordbyroncollege.it | ☎ 080 5232686