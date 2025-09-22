Lotto fortunato: vincite per oltre 134mila euro tra Milano e Palo del Colle

MILANO - La dea bendata ha sorriso sia al Nord che al Sud Italia nell’ultimo concorso del Lotto, regalando vincite complessive per oltre 134mila euro. A beneficiarne sono stati un giocatore di Palo del Colle, in provincia di Bari, e un fortunato milanese.

A Palo del Colle, un appassionato ha trasformato una puntata di soli 5 euro in una vincita straordinaria da 71.750 euro. La schedina, giocata nella ricevitoria di Piazza Diaz Armando, ha permesso di centrare una quaterna (con quattro terni e sei ambi) grazie ai numeri 3-5-21-37 sulla ruota di Milano.

A Milano, invece, la fortuna è arrivata con una quaterna da 62.375 euro, conquistata con una giocata da appena 1,50 euro. I numeri vincenti, 27-30-72-90 sulla ruota di Firenze, sono stati giocati in una ricevitoria di via Alessio di Tocqueville.

Due colpi che confermano ancora una volta come il Lotto riesca a sorprendere e cambiare la giornata di chi si affida ai suoi novanta numeri.