Lutto nella musica italiana, addio al cantante Christian



Lutto nella musica italiana: è morto oggi all'età di 78 anni il cantante Christian, dopo essere stato ricoverato al Policlinico di Milano. Christian, il cui vero nome era Cristiano Gaetano Rossi, era noto per le sue canzoni romantiche come "Cara" e "Daniela", che lo hanno reso famoso negli anni '80. Lutto nella musica italiana: è morto oggi all'età di 78 anni il cantante Christian, dopo essere stato ricoverato al Policlinico di Milano. Christian, il cui vero nome era Cristiano Gaetano Rossi, era noto per le sue canzoni romantiche come "Cara" e "Daniela", che lo hanno reso famoso negli anni '80.





Christian iniziò la sua carriera musicale dopo aver abbandonato il calcio a causa di un infortunio. Vinse il concorso "Voci Nuove di Milano" e debuttò nel mondo della musica con il brano "Firmamento", che gli valse il primo contratto discografico. Partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo, raggiungendo il terzo posto con "Cara" nel 1984. Fu soprannominato "il cantante del Papa" dopo aver cantato davanti a Giovanni Paolo II.





Con le sue canzoni "Cara" e "Daniela", scalò le classifiche di mezzo mondo e rimase ai primi posti dei dischi più venduti per quasi un anno. Christian si esibì su palchi prestigiosi come il Madison Square Garden di New York.





La sua carriera ha spaziato dalla musica alla recitazione, mantenendo sempre un grande seguito popolare in Italia e all'estero.



