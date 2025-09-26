Al MUST di Lecce domenica 28 settembre inaugurazione della Mostra 'Io sono il pittore' di Francesco Parlangeli



LECCE - "Io sono il pittore del cielo, della terra e del cuore". Con queste parole, tratte da una sua poesia, Francesco Parlangeli (1936–2022) descrive la sua identità artistica nell'ultima parte della vita. Medico di professione, inizia a dipingere nel 2001, a 65 anni, intraprendendo un percorso di ricerca autentica e libera, lontana dai vincoli del mercato e guidata dal desiderio di dare forma a emozioni, ricordi e pensieri.





Ed è a lui dedicata la mostra "Io sono il pittore. Francesco Parlangeli 2001–2016", che sarà inaugurata domenica 28 settembre alle 18.30 al Must Off Gallery, in via degli Ammirati 11 a Lecce, e rimarrà aperta fino 25 ottobre. Curata da Giovanna M. Bozzi, la mostra è promossa dalla Famiglia Parlangeli, con il patrocinio del Comune di Lecce, del Comune di Campi Salentina, dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, dell’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di Campi Salentina e dell’Ordine dei Medici di Lecce, in collaborazione con ANISA per l’Educazione all’Arte APS e Festinamente.





Nei dipinti di Francesco Parlangeli emergono la memoria personale, l’umanità dello studio medico di via Calasanzio a Campi Salentina e la natura osservata quotidianamente: il giardino di casa, i paesaggi dell’infanzia, l’anatomia del corpo. Accanto a questi soggetti affiorano immagini dell’inconscio, ispirate alla filosofia e alla psicanalisi.





Sabato 18 ottobre, alle ore 18.30, sarà presentato il catalogo della mostra con l’intervento della prof.ssa Maria Agostinacchio, docente di Storia dell’arte e giornalista, membro di ANISA per l’Educazione all’Arte.





Informazioni mostra





Mostra "Io sono il pittore"

Francesco Parlangeli 2001–2016

inaugurazione: domenica 28 settembre ore 18.30

Sede: Must Off Gallery, via degli Ammirati 11, Lecce

Periodo: dal 28 settembre al 25 ottobre 2025

Orari:

- fino al 14 ottobre: tutti i giorni h. 09:00 – 21:00

- dal 15 ottobre: martedì, mercoledì e giovedì h. 09:00 – 19:00; venerdì, sabato e domenica h. 09:00 – 20:00

- chiuso il lunedì

Ingresso libero