Manduria, autopsia su Luciano Limongelli: attesi 90 giorni per i risultati

MANDURIA - È stata effettuata l’autopsia sul corpo di Luciano Limongelli, il 62enne napoletano deceduto all’ospedale Giannuzzi di Manduria, ma per conoscere l’esito definitivo bisognerà attendere circa 90 giorni. La dottoressa Sara Sablone, medico legale incaricata dalla pm Vittoria Petronella, ha deciso di aspettare i risultati degli esami biologici prima di depositare la relazione finale.Sul corpo dell’uomo sono state riscontrate contusioni al torace e al naso, oltre a un livido sotto l’occhio sinistro, segni compatibili con un’aggressione. I colpi potrebbero aver aggravato le condizioni già compromesse da una grave polmonite.Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire le ultime ore di vita di Limongelli, senzatetto con problemi di alcol. Secondo quanto emerso, sabato scorso l’uomo sarebbe stato picchiato da un minorenne intervenuto in difesa della fidanzatina e delle amiche, davanti alle quali Limongelli avrebbe compiuto atti osceni. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, e i filmati sono attualmente al vaglio degli investigatori.