Manduria celebra l’ambiente con “Sora nostra madre Terra”

MANDURIA – Dal 24 al 26 settembre, i Frati Minori di Manduria organizzano, una manifestazione culturale dedicata all’ecologia integrale e alla sostenibilità, in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco e del decennale dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

Ogni sera, a partire dalle 19:30 nel chiostro del convento di San Francesco, si susseguiranno iniziative diverse. Il 24 settembre sarà dedicato alla presentazione dei lavori del contest scolastico “800 – Otto secoli del Cantico”, con letture artistiche e concerti a cura dell’Einaudi School Band. Il 25 settembre verrà proiettato il documentario-inchiesta Taranto chiama di Rosy Battaglia, che racconta le sfide ambientali della città jonica e la lotta della comunità per la giustizia ambientale. Il 26 settembre si terrà la conferenza-dibattito “Buone pratiche di ecologia integrale”, con esperti e giornalisti, incentrata su un approccio multidimensionale alla crisi ambientale che unisce tutela della natura, giustizia sociale e benessere integrale.

Dal 24 settembre al 4 ottobre sarà inoltre visitabile la mostra “Laudato si’”, con pannelli fotografici e illustrativi sul territorio, curata dai Frati Minori. La manifestazione gode del patrocinio morale della Città di Manduria ed è realizzata con il contributo di associazioni locali e nazionali impegnate nella promozione dell’ecologia integrale.