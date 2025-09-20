Incidente ad Andria: un morto e tre feriti in via Monte Faraone

ANDRIA – Un grave incidente stradale è avvenuto in via Monte Faraone, nelle campagne di Andria, provocando la morte di un uomo di 35 anni,, e il ferimento di altre tre persone, fortunatamente non in gravi condizioni.

Due i mezzi coinvolti: una Peugeot e un camion, che si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento mentre percorrevano uno stretto viale di campagna.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.